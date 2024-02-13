Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо

Бывший английский футболист Дэнни Мёрфи поделился мнением о возможном назначении Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

Рулевой «Байера» считается главным кандидатом на пост в «Ливерпуле», который предстоящим летом освободит Юрген Клопп.

«Думаю, в идеальном мире вы бы хотели, чтобы новый тренер «Ливерпуля» имел больше опыта, даже если Алонсо в итоге выиграет Бундеслигу. Как и у любого футболиста, у тренера может быть яркий отрезок длиной в сезон или два.

Оптимальным кандидатом был бы успешный и опытный специалист, способный сделать то же, что и Юрген Клопп. К сожалению, сейчас я не вижу таких вариантов», – высказался в интервью TalkSPORT Мёрфи.