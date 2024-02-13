Салах восстановился после травмы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в общую группу команды после травмы. Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Напомним, 31-летний футболист получил травму в составе сборной Египта. Это произошло в матче второго тура Кубка африканских наций против Ганы. С тех пор Салах на поле не появлялся.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и стал автором девяти голевых передач.

17 февраля «Ливерпуль» встретится на выезде с «Брентфордом». Игра 25-го тура чемпионата Англии должна будет стартовать в 15:30 по московскому времени.