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Салах восстановился после травмы

13 Февраля 2024 • 18:03 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
17.02 15:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в общую группу команды после травмы. Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Напомним, 31-летний футболист получил травму в составе сборной Египта. Это произошло в матче второго тура Кубка африканских наций против Ганы. С тех пор Салах на поле не появлялся.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, забил 18 мячей и стал автором девяти голевых передач.

17 февраля «Ливерпуль» встретится на выезде с «Брентфордом». Игра 25-го тура чемпионата Англии должна будет стартовать в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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БРЕНТФОРД ЛИВЕРПУЛЬ
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