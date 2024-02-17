​Два игрока «Ливерпуля» получили травмы в матче АПЛ

В субботу «Ливерпуль» проводил гостевой матч чемпионата Англии против «Брентфорда». Команда Юргена Клоппа победила, причём крупно – со счётом 4:1. При этом футбольный день подарил «красным» не только положительные моменты. Ещё по ходу первого тайма два игрока мерсисайдской команды получили травмы. Замены понадобились Кёртису Джонсу и Диогу Жоте. В ближайшее время наверняка станет известно, насколько серьёзными являются повреждения этих игроков, будем следить за новостями.

На следующей неделе «Ливерпуль» проведёт два матча – против «Лутон Таун» в Премьер-лиге и против «Челси» в финале Кубка лиги.