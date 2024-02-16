​Форвард «Ливерпуля» признан игроком месяца в АПЛ

Английская премьер-лига объявила имя лучшего футболиста по итогам января. Награду выиграл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота.

В прошлом месяце 27-летний Жота поучаствовал в трёх матчах чемпионата Англии. В них португалец забил три гола и отдал два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Манчестер Сити» отстаёт от мерсисайдцев на два очка, проведя на одну игру меньше. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт в субботу, 17 февраля, - против «Брентфорда» на выезде.