​«Ливерпуль» принял важные решения по Салаху и ещё двум звёздам

«Ливерпуль» принял важные решение по будущему трёх лидеров команды. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб готовит новые долгосрочные контракты для Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнольда и Виргила ван Дейка.

В то же время отмечается, что Александер-Арнольду из этой тройки звёзд будет предложен самый долгосрочный и самый крупный трудовой договор. Действующий контракт воспитанника «Ливерпуля» рассчитан до середины 2025 года.

Добавим, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 17 февраля – против «Брентфорда».

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