«Брентфорд» купит одного из лучших бомбардиров Лиги 1, если продаст Тони

Лондонский «Брентфорд» определился, кем заменит нападающего Айвена Тони, который летом может быть продан в топ-клуб АПЛ. По информации от Football Transfers, «пчёлы» положили глаз на форварда «Лилля» Джонатана Дэвида, который ныне занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с 8 голами в 21 матче.

Канадский форвард с большой долей вероятности покинет «Лилль» ближайшим летом. Если «доги» не продадут 24-летнего Дэвида в ближайшее межсезонье, футболист через год может уйти бесплатно. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Джонатана в 50 миллионов евро.