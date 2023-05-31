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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» готов продать Онана за 40-50 миллионов евро

31 Мая 2023 • 13:05 Комментировать (1)
Торино
...
Интер Милан
03.06 19:30

Миланский «Интер» выставил ценник на своего голкипера Андер Онана, которым интересуются клубы из Английской премьер-лиги. Напомним, камерунец является одной из целей «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».

По информации от Il Corriere dello Sport, «нерадзурри» будут готовы отпустить Онана ближайшим летом за 40-50 миллионов евро. Команда Симоне Индзаги нуждается в продажах для того, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Напомним, Онана проводит дебютный сезон за «Интер» после перехода из «Аякса» на правах свободного агента. Андре уже выиграл «Золотую перчатку» этого розыгрыша Лиги чемпионов, где его «Интер» скоро сыграет в финале с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1)
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InterSan
31 Мая 2023 в 13:10
60-65 млн не меньше.
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