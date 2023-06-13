«Интер» и де Врей договорились о продлении контракта

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей готов остаться в клубе.

Договор 31-летнего футболиста истекает в конце текущего месяца. Двумя неделями ранее стало известно об интересе со стороны «Галатасарая», планировавшего подписать нидерландца в качестве свободного агента. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» полностью согласовал с центрбеком условия нового контракта. Соглашение будет рассчитано до 2025 года. Сделку оформят уже в пятницу.

Стефан де Врей представляет цвета «Интера» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провёл за «нерадзурри» 38 матчей, отметившись одним забитым мячом.