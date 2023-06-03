«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Интер Милан
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Протокол игры
|37'Брозович Марсело (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван•Миранчук Алексей•Влашич Никола•Санабрия Антонио
Ханданович Самир•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Гальярдини Роберто•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Мартинес Лаутаро
03 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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