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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

03 Июня 2023 • 19:00 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
1 2.75 X 3.30 2 2.65
1-й тайм

В рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:1Интер Милан
 37'Брозович Марсело (0:1)
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи СамуэлеИлич ИванМиранчук АлексейВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроДжиджи КоффиФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЭйна ОлаЛинетти КарольЗима Давид
Ханданович СамирДармиан МаттеоДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис ДензелГальярдини РобертоБрозович МарселоЧалханоглу ХаканГосенс РобинЛукаку РомелуМартинес Лаутаро
Запасные: Шкриньяр МиланБелланова РаульКордац АлексБарелла НиколоКуратоло ДеннисАслани КристьянСтанкович АлександерАкинсанмиро ЭбенезерД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоОнана АндреДжеко Эдин
03 июня. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
0
1
3.10 3.45 2.35
Видео
03.06.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
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2.75 3.40 2.65
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