В «Торино» не приняли решения по будущему Миранчука

Итальянский клуб «Торино» до сих пор не принял решение по будущему полузащитника Алексея Миранчука. Российский футболист играет за «быков» в аренде, имея действующий контракт с «Аталантой».

«Торино» не принял никакого решения. Тем не менее многие клубы Серии А продолжают следить за Алексеем. Но никаких предметных предложений пока нет», - приводит sport24 комментарий источника, который знаком с ситуацией.

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 30 матчей. В них россиянин записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.