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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» не приняли решения по будущему Миранчука

02 Июня 2023 • 14:50 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
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03.06 19:30

Итальянский клуб «Торино» до сих пор не принял решение по будущему полузащитника Алексея Миранчука. Российский футболист играет за «быков» в аренде, имея действующий контракт с «Аталантой».

«Торино» не принял никакого решения. Тем не менее многие клубы Серии А продолжают следить за Алексеем. Но никаких предметных предложений пока нет», - приводит sport24 комментарий источника, который знаком с ситуацией.

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 30 матчей. В них россиянин записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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