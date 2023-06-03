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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович: «Команда в полном порядке»

03 Июня 2023 • 23:13 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

«Интер» отлично завершил сезон в Серии А, команда Симоне Индзаги обыграла в гостевом матче «Торино», пусть и с минимальным счетом - финалист Лиги чемпионов не особо и стремился оставить на поле все силы. Голкипер «Интера» Самир Ханданович считает, что его команда в полном порядке перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

- Мы в полном порядке. Мы хотели хорошо закончить сезон, мы выиграли заслуженно, так как контролировали весь ход матча. Финал станет самым сложным экзаменом для клуба за все время моего нахождения тут. Но им тоже будет непросто, увидите, - цитирует слова словенского вратаря fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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