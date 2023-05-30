Инсайдер: «Бастони в ближайшее время подпишет новый контракт с «Интером»

«Интер» и Алессандро Бастони находятся на финальной стадии переговоров по новому контракту.

Обновлённое соглашение 24-летнего центрального защитника будет рассчитано до 2028 года. Согласно свежему отчёту инсайдера Николо Скиры, стороны практически согласовали все условия и вот-вот ударят по рукам. Футболист будет зарабатывать порядка 5 млн евро в год без учёта бонусных надбавок.

В текущей кампании на счету Алессандро Бастони 44 поединка за «нерадзурри» – в них центрбек отметился шестью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до конца следующего сезона.