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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: «Бастони в ближайшее время подпишет новый контракт с «Интером»

30 Мая 2023 • 00:48 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
03.06 19:30

«Интер» и Алессандро Бастони находятся на финальной стадии переговоров по новому контракту.

Обновлённое соглашение 24-летнего центрального защитника будет рассчитано до 2028 года. Согласно свежему отчёту инсайдера Николо Скиры, стороны практически согласовали все условия и вот-вот ударят по рукам. Футболист будет зарабатывать порядка 5 млн евро в год без учёта бонусных надбавок.

В текущей кампании на счету Алессандро Бастони 44 поединка за «нерадзурри» – в них центрбек отметился шестью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
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ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
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