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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер Романо: «Джеко может покинуть «Интер» в ближайшие дни»

14 Июня 2023 • 00:49 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о приближающемся расставании «Интера» с нападающим Эдином Джеко.

Миланский клуб не смог согласовать с 37-летним игроком продление контракта, в то время как нынешнее соглашение истекает уже в конце июня. Переговоры о продолжении сотрудничества в настоящий момент не ведутся. По обновлённым данным Романо, босниец может покинуть «Интер» свободным агентом уже в ближайшие дни. В подписании Джеко заинтересованы турецкий «Фенербахче» и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Эдин Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В его активе 31 забитый мяч и 15 результативных пасов в 101 поединке за «нерадзурри».

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