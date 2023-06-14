Инсайдер Романо: «Джеко может покинуть «Интер» в ближайшие дни»

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о приближающемся расставании «Интера» с нападающим Эдином Джеко.

Миланский клуб не смог согласовать с 37-летним игроком продление контракта, в то время как нынешнее соглашение истекает уже в конце июня. Переговоры о продолжении сотрудничества в настоящий момент не ведутся. По обновлённым данным Романо, босниец может покинуть «Интер» свободным агентом уже в ближайшие дни. В подписании Джеко заинтересованы турецкий «Фенербахче» и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Эдин Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В его активе 31 забитый мяч и 15 результативных пасов в 101 поединке за «нерадзурри».