Агент — о будущем Миранчука: «Всё будет хорошо»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что руководство «Торино», за который Миранчук выступает на правах аренды, готово выкупить российского футболиста у «Аталанты» за сумму, не превышающую семи миллионов евро.

«Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Всё будет хорошо», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.