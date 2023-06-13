Лукаку может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, 30-летнему бельгийцу был предложен оклад в размере 50 миллионов евро за сезон. Вчера, 12 мая, Лукаку находился в Саудовской Аравии, где обсуждал возможный переход. Отмечается, что контракт нападающего с «Аль-Хилялем» будет рассчитан на два года.

Напомним, что минувший сезон Лукаку провёл на правах аренды в «Интере». В составе миланской команды бельгийский форвард забил 14 голов и отдал семь результативных передач в 37 матчах. Сейчас портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 40 миллионов евро.