Онана не перейдёт в «Челси»

Голкипер «Интера» Андре Онана вряд ли окажется в «Челси» обозримом будущем.

Лондонцы считались основными претендентами на 27-летнего стража ворот, но так и не смогли договориться с «нерадзурри» по условиям сделки. Как стало известно журналисту-инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Челси» выбыл из борьбы за Онана. Интерес к камерунцу, оценённому порталом Transfermarkt в 35 млн евро, сохраняет другой клуб Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».

В списке трансферных целей «Челси» также находится вратарь «Милана» Майк Меньян, но руководство «россонери» не намерено даже рассматривать предложения по французу.