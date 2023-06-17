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Онана не перейдёт в «Челси»

17 Июня 2023 • 01:19 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Голкипер «Интера» Андре Онана вряд ли окажется в «Челси» обозримом будущем.

Лондонцы считались основными претендентами на 27-летнего стража ворот, но так и не смогли договориться с «нерадзурри» по условиям сделки. Как стало известно журналисту-инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «Челси» выбыл из борьбы за Онана. Интерес к камерунцу, оценённому порталом Transfermarkt в 35 млн евро, сохраняет другой клуб Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».

В списке трансферных целей «Челси» также находится вратарь «Милана» Майк Меньян, но руководство «россонери» не намерено даже рассматривать предложения по французу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Челси Манчестер Юнайтед Андре Онана Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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