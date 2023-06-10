Чинквини: «Сезон для Миранчука был позитивным»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением об игре Алексея Миранчука в составе итальянского «Торино».

«Этот сезон был для Миранчука в целом позитивным, но не великолепным, это не топ-уровень. Того, что он показал, недостаточно, чтобы получить приглашение в итальянский или европейский топ-клуб», — заявил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт». По мнению специалиста, выступления Алексея помогут ему остаться в составе «быков», в чём заиннтересован и наставник «Торино» Иван Юрич.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алексей Миранчук провёл 31 матч в составе клуба Серии А, забив четыре гола при семи ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

