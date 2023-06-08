Руководство миланского «Интера» заинтересовано в усилении атакующей линии.

По информации с сайта известного журналиста Джанлуки ди Марцио, боссы «нерадзурри» изучают вариант с возможным подписанием бельгийского нападающего берлинской «Герты» Доди Лукебакио. Отметим, что в прошедшем сезоне Бундеслиги «бело-голубые» заняли последнее место в чемпионате.

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провёл в футболке столичного клуба 33 матча в рамках всех турниров, забив 12 голов при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-футболиста «Вольфсбурга», «Андерлехта» и «Фортуны» в 12 миллионов евро.