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Лукаку и Кулибали могут продолжить карьеру в «Интере» слухи

14 Июня 2023 • 20:24 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали могут продолжить карьеру в следующем сезоне в футболке миланского «Интера».

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, руководители «нерадзурри» и «Челси», которому принадлежат оба футболиста, встретились сегодня. Сообщается, что «Интер», в лице спортивного директора Пьеро Аусилио, попросил об аренде Лукаку и Кулибали на следующий сезон. Сообщается, что функционер финалистов Лиги чемпионов будет в Лондоне в ближайшие один-два дня, чтобы снова обсудить ситуацию с «Челси».

Напомним, что Калиду Кулибали присоединился к «пенсионерам» летом 2022 года, перейдя из «Наполи». Ромелу Лукаку провёл сезон 2022/23 в футболке «Интера» на правах аренды из лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Калиду Кулибали трансферы футбола - лето 2023
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