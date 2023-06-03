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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Торино» создал нам проблемы, но мы хотели выиграть»

03 Июня 2023 • 22:32 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» ударно завершил чемпионат, выиграв в гостях у «Торино», и этим очень доволен наставник клуба Симоне Индзаги, который готовит команду к финальному матчу Лиги чемпионов.

- Завтра отдохнем, а потом всю неделю будем интенсивно готовиться. Мы провели уже 56 матчей в текущем сезоне. Сегодня хотелось победить, но прежде всего, ради фанатов, которые сегодня были великолепны. Но надо сделать комплименты и «Торино», они создали нам сегодня проблемы, - цитирует слова наставника миланского клуба fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня в Стамбуле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Симоне Индзаги
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