Симоне Индзаги: «Торино» создал нам проблемы, но мы хотели выиграть»

Миланский «Интер» ударно завершил чемпионат, выиграв в гостях у «Торино», и этим очень доволен наставник клуба Симоне Индзаги, который готовит команду к финальному матчу Лиги чемпионов.

- Завтра отдохнем, а потом всю неделю будем интенсивно готовиться. Мы провели уже 56 матчей в текущем сезоне. Сегодня хотелось победить, но прежде всего, ради фанатов, которые сегодня были великолепны. Но надо сделать комплименты и «Торино», они создали нам сегодня проблемы, - цитирует слова наставника миланского клуба fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня в Стамбуле.