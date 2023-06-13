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Чемпионат Италии. Серия А

«Фенербахче» усиленно работает над подписанием Джеко

13 Июня 2023 • 23:00 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Нападающий «Интера» Эдин Джеко имеет вариант продолжения карьеры в Турции.

Как уже сообщалось ранее, «Фенербахче» готов предложить 37-летнему боснийцу более выгодные контрактные условия, чем «Интер». По сведениям инсайдера Николо Скиры, шансы «нерадзурри» на удержание Джеко продолжают стремительно снижаться. Представители «Фенербахче» изо всех сил пытаются убедить форварда принять их предложение. В случае положительного ответа ветеран присоединится к турецкому гранду в качестве свободного агента.

Эдин Джеко отметился 14 забитыми мячами и пятью ассистами в 52 поединках за «Интер» в завершившейся кампании.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фенербахче Эдин Джеко трансферы футбола - лето 2023
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