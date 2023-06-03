«Торино» закрыл сезон поражением: Миранчук и Влашич отыграли весь матч, но не смогли вскрыть оборону «Интера»

«Интер» и «Торино» схлестнулись в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч 38-го тура Серии А состоялся 3 июня на стадионе «Олимпико».

На игру последнего тура «Интер» выходил без турнирной мотивации, так что выбор Индзаги немного удивил. Лаутаро, Лукаку, Чалханоглу и Брозович вышли с первых минут, из основных игроков получили отдых лишь Онана, Ачерби и Барелла. Зато состав «Торино» радовал глаз всех любителей РПЛ. Чуть ниже единственного нападающего Санабрии располагались Алексей Миранчук и Никола Влашич.

Дождливый Турин чуть подпортил условия для комбинационного футбола «Торино». Влашич и Миранчук частенько не добирались до передач или сами отдавали неточно, а затем ещё и фолили в борьбе. Вязкий футбол поглотил и «Интер», но футболисты Симоне Индзаги быстрее адаптировались. К концу тайма миланцы уже начали делать опасные подходы к воротам Милинковича-Савича, а потом и счёт открыли.

Ромелу Лукаку сыграл «магнитом», мяч принял и отдал на дугу штрафной площади, куда набежал Брозович. Марсело плотно приложился, попав аккурат в нижний угол – 0:1. После перерыва ситуация чуть изменилась. Теперь уже «Интер» больше владел мячом, видимо, пытаясь оставить в силе победу малой кровью. Вперёд миланцы не стремились, больше сдерживали активность «Торино». Постепенно Индзаги ввёл свежие силы, выпустив Джеко и Бареллу вместо Чалханоглу и Лаутаро.

Эдин почти тут же отметился неплохим ударом со средней дистанции. Джеко зацепил мяч вблизи дуги штрафной площади и пробил в верхний угол, немного не попав в створ. Опасно бил Гальярдини после подачи от угла поля, выиграл верх Роберто, но тоже не попал. В ответной атаке Карамо неплохо приложился, направив мяч в створ ворот, однако тут справился Ханданович, продемонстрировавший отличную реакцию.

За отменный сейв Индзаги наградил Хандановича досрочным отдыхом, выпустив Кордаца. И Алекс тоже совершил неплохое спасение. Диагональный кросс на дальней штанге нашёл Влашича, Никола пробил вроде из убойной позиции, но не смог переиграть третьего голкипера «Интера». На этом моменты «быков» завершились. Алексей Миранчук и Никола Влашич отыграли весь матч, однако не смогли вскрыть оборону «Интера».

Команда Симоне Индзаги побеждает в Турине и пока поднимается на второе место. Главный матч ждёт «Интер» через неделю – финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».