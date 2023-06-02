Камоцци: «Речи о возвращении Миранчука в РПЛ сейчас идти не может»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который в настоящий момент выступает за «Торино» на правах аренды.

По мнению эксперта, 27-летнему футболисту пока не стоит возвращаться в РПЛ, поскольку он имеет хорошую репутацию в чемпионате Италии.

«Будущее Миранчука мне представляется хорошим. Речи о возвращении в РПЛ сейчас идти не может. Алексей в самом расцвете сил и заработал хорошую репутацию в этом сезоне в Италии. В Серии А спрос на него точно будет», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.