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Чемпионат Италии. Серия А

«Фенербахче» готов пригласить сразу двух форвардов «Интера» слухи

16 Июня 2023 • 01:05 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Турецкий «Фенербахче» запланировал подписание Эдина Джеко и Хоакина Корреа.

О заинтересованности гранда турецкого футбола в подписании Джеко неоднократно сообщалось в последние дни. По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Фенербахче» уже сделал 37-летнему боснийцу официальное предложение, а также готов пригласить к нему в пару другого нападающего «Интера» – Хоакина Корреа. 28-летний аргентинец пока не определился со своим будущим – он хочет дождаться других предложений.

Эдин Джеко может перебраться в «Фенербахче» свободным агентом в связи с истечением контракта с «нерадзурри». Соглашение Хоакина Корреа рассчитано до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фенербахче Эдин Джеко Хоакин Корреа трансферы футбола - лето 2023
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