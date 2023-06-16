Турецкий «Фенербахче» запланировал подписание Эдина Джеко и Хоакина Корреа.

О заинтересованности гранда турецкого футбола в подписании Джеко неоднократно сообщалось в последние дни. По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Фенербахче» уже сделал 37-летнему боснийцу официальное предложение, а также готов пригласить к нему в пару другого нападающего «Интера» – Хоакина Корреа. 28-летний аргентинец пока не определился со своим будущим – он хочет дождаться других предложений.

Эдин Джеко может перебраться в «Фенербахче» свободным агентом в связи с истечением контракта с «нерадзурри». Соглашение Хоакина Корреа рассчитано до 2025 года.