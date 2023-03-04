Грилиш — о «Ньюкасле»: «Это трудолюбивая, честная команда с большим количеством талантов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Грилиш отметил, что «Ньюкасл» захочет реабилитироваться за поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги, поэтому «горожанам» в предстоящей игре легко не будет.

«Это трудолюбивая, честная команда с большим количеством талантов. Они проводят замечательный сезон, и у них классный тренер. Они заходят оправиться от поражения в финале в прошлые выходные», — цитирует Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 15:30 по московскому времени. На данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, опережая пятый «Ньюкасл» на 14 очков. При этом «сороки» провели на две игры меньше.