Гвардиола: «Всё, по домам все, два дня не хочу вас видеть!»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола доволен успехом команды и поздравил голкипера команды Эдерсона с его сотым сухим матчем в английской Премьер-лиге, но также дал понять, что отправляет игроков по домам на два дня.

- Все, каникулы на два дня, все по домам. Я не хочу видеть их больше, а они не хотят видеть меня. Два дня каникулы, потом снова собираемся, - цитирует слова Гвардиолы BT Sport.

В следующем туре команда сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».