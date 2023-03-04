«Манчестер Сити» впервые за последние шесть матчей сыграл всухую

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне.

Что до «Манчестер Сити», то этот матч стал сотым сухим для голкипера команды Эмерсона в АПЛ, но не только - «горожане» сыграли всухую впервые за последние шесть матчей в высшей лиге английского футбола.

В предыдущий раз это получилось 22 января в матче с «Вулверхэмптоном», когда «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:0. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», это случится одиннадцатого марта.