Гимараэс: «Гвардиола – лучший тренер в истории»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс поделился мнением о рулевом «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Горожане» обыграли «сорок» в субботнем матче Английской премьер-лиги (2:0). После завершения поединка Гвардиола побеседовал с бразильским хавбеком.

«Пеп сказал мне, что я был хорош, – вспоминает Гимараэс, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Мы уже несколько раз общались до этого, у нас хорошие взаимоотношения. Я считаю, что Гвардиола – гений. Для меня он лучший тренер в истории», – высказался лидер «Ньюкасла», интерес к которому проявляют различные гранды европейского футбола.