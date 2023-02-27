Стало известно, какую зарплату Гюндоган запрашивает у «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит карьеру в «Барселоне».

32-летний игрок готовится стать свободным агентом, поскольку его соглашение с «горожанами» истекает уже в июне. Главным претендентом на немецкого хавбека остаётся «Барселона». Матеу Алемани и Йорди Кройф, представляющие интересы «сине-гранатовых», недавно провели встречу с агентом Гюндогана. По сведениям издания Catalunya Radio, нынешний капитан «Манчестер Сити» хочет зарабатывать в «Барселоне» порядка 10 млн евро за сезон, а также рассчитывает на двухлетнее соглашение.

Илкай Гюндоган принял участие в 34 матчах за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, отметившись тремя голами и четырьмя ассистами.