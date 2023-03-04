​Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»

В субботу в чемпионате Англии состоится матч между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Рулевой действующих чемпионов страны Хосеп Гвардиолы принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Фоден, Грилиш, Холанн.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на пять очков.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.