«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Уокера

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может подписать новый контракт с клубом.

Будущее 32-летнего футболиста подвергалось сомнению на фоне отсутствия какого-либо прогресса в вопросе продления действующего договора, истекающего в конце следующего сезона. Как информирует журналист Пит О’Рурк, руководство «горожан» всё же планирует начать с Уокером переговоры. Опытный англичанин счастлив в клубе и остаётся важной частью планов Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне Кайл Уокер появился на поле в 20 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.