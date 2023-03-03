Помощник Гвардиолы рассказал, где тот мечтает работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы попробовать силы в итальянской Серии А.

Об этом сообщил Мануэль Эстиарте, помогающий испанскому рулевому в «Манчестер Сити»: «Пеп обожает итальянскую культуру, мы с ним часто это обсуждаем. Мы внимательно следим за итальянским футболом. Он мечтает поработать в Италии, но ему нравится, как всё устроено в Англии», – цитирует Football Italia Эстиарте.

Напомним, что Хосеп Гвардиола выступал за «Брешию» и «Рому» в бытность игроком. Специалист владеет итальянским языком, однако удовлетворить его запросы по зарплате способны немногие клубы Серии А.