«Манчестер Сити» решил отказаться от Ковачича и сосредоточиться на другом футболисте

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» отказались от идеи подписать полузащитника «Челси» Матео Ковачича и решили сосредоточиться на 19-летнем англичанине. Ранее сообщалось, что в гонке за Беллингема на данный момент лидирует «Ливерпуль».

Действующий контракт молодого игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провёл в составе «шмелей» 30 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.