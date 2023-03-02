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«Манчестер Сити» решил отказаться от Ковачича и сосредоточиться на другом футболисте

02 Марта 2023 • 11:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
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04.03 15:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» отказались от идеи подписать полузащитника «Челси» Матео Ковачича и решили сосредоточиться на 19-летнем англичанине. Ранее сообщалось, что в гонке за Беллингема на данный момент лидирует «Ливерпуль».

Действующий контракт молодого игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провёл в составе «шмелей» 30 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Матео Ковачич Джуд Беллингем
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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