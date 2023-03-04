Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скромно и на классе: «Манчестер Сити» экономно справился с «Ньюкаслом» на «Этихаде»

04 Марта 2023 • 17:25 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ньюкасл
окончен

В центральном матче 26-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» играл у себя дома с «Ньюкаслом» (вторая таблица команды принимала пятую).

Протокол игры  
Манчестер Сити2:0Ньюкасл
(1:0) Фоден Фил15'  
(2:0) Силва Бернарду67'  
Эдерсон МораесУокер КайлАканджи МануэльДиаш РубенАке Натан  58'Родри ЭрнандесГюндоган ИлкайФоден ФилДе Брёйне Кевин 65' (Силва Бернарду ( 65') Грилиш ДжекХоланн Эрлинг  74'
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулМарез РиядФиллипс КэлвинОртега ШтефанАльварес ХулианСтоунс Джон
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалБотман СвенБёрн Дэн  74' 87' (Таргетт Мэтт ( 87') Лонгстафф Шон 63' (Уиллок Джо ( 63') Гимараэс Бруно  76'Жоэлинтон  53'Альмирон Мигель 77' (Мёрфи Джейкоб ( 77') Уилсон Каллум 63' (Исак Александр ( 63') Гордон Энтони 62' (Сен-Максимен Аллан ( 62')
Запасные: Ритчи МэттФрейзер РайанДубравка МартинАндерсон ЭллиотМанкильо Хави
04 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

В середине февраля благодаря победе в очном матче «Манчестер Сити» догнал лондонский «Арсенал» по очкам и обогнал его по дополнительным показателям. Однако спустя три с половиной недели «канониры» лидировали с преимуществом в пять баллов. Это из-за того, что столичный клуб выиграл перенесённый матч, а «Сити» за полмесяца совершил одну осечку в чемпионате, сыграв вничью с «Ноттингем Форест». Что касается «Ньюкасла», то он со своими богатыми ближневосточными владельцами лелеет надежду отобраться в Лигу чемпионов. К матчу с «Манчестер Сити» «сороки» подлетели на пятом месте по набранным очкам, однако на четвёртом по потерянным, поскольку они провели на два матча меньше, чем имевший на четыре очка больше «Тоттенхэм».

Подопечные Хосепа Гвардиолы на первой же минуте показали, как они умеют создавать момент в британском стиле. Грилишу удался с левого фланга чёткий навес на голову Гюндогану, которого подвела точность. На восьмой минуте Уокер заставил поволноваться болельщиков «горожан», чуть не обрезав свою команду сзади возле штрафной площади, но удалось подстраховать его партнёрам. В целом на старте встречи вели игру «горожане», и открыли они счёт на пятнадцатой минуте. Родри выкрутил диагональ слева направо, и подхвативший мяч Фоден внедрился в штрафную, затем поразил ближний угол не без содействия рикошета (1:0).

Напомним, что четыре для назад Фил Фоден стал автором дубля в кубковом матче с «Бристоль Сити», где «Ман Сити» разобрался с соперником из Чемпионшипа смешанным составом. Ну а «Ньюкасл» в своей предыдущей игре уступил «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Если вернуться к событиям отчётного матча на «Этихаде», то на пропущенный гол гости могли ответить мгновенно, но Аке подставился под удар Альмирона с правого угла вратарской. «Сити» стал играть с осознанием своего преимущества в счёте, при этом у «Ньюкасла» не получалось сделать впереди, что называется, разницу.

После перерыва «небесно-голубые» не заиграли новыми красками, и «сороки» вполне могли обратить себе на пользу академичность действий звёздного соперника. Исак на 64-й минуте продрался к правому углу вратарской, но не смог там переиграть бросившегося ему навстречу Поупа (Кариус не попал в заявку). А класс есть класс. Вскоре хозяева не напрягаясь упрочили своё превосходство в счёте. Была у них подача с левого края, Холанн скинул мяч чуть правее, и Бернарду Силва, вышедший на замену пару минут тому назад, положил круглого в левый угол (2:0).

На этом интрига померкла. Спокойно и тихо «Манчестер Сити» выиграл дома у команды, серьёзно претендующей на попадание в еврокубки. Только вот после поражения «сорок» на «Этихад Стэдиум» идущий четвёртый «Тоттенхэм» может оторваться от них на семь очков. А команда Хосепа Гвардиолы пока что подобралась на расстояние двух очков к «Арсеналу», который немного позже в субботу примет хандрящий «Борнмут».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Апл Чемпионат Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
1.49 4.70 6.40
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
2.02 3.50 3.85
Видео
102 мин
Челси Челси
Лидс Лидс
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
102 мин
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
2
2
1.25 6.60 11.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Вест Хэм Вест Хэм
4
0
1.82 3.75 4.50
Видео
102 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
0
3.25 3.35 2.29
Видео
04.03.23 в 20:30
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Лестер
2.70 3.30 2.70
Видео
05.03.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.75 3.15 2.80
Видео
05.03.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.24 3.70 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
19:56 · Англия. Премьер-лига
Автогол решил судьбу малособытийного матча «Астон Вилла» - «Кристал Пэлас»
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» разнёс в пух и прах оборону «Вест Хэма»
19:10 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон провёл свой сотый сухой матч в АПЛ
19:05 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ забили второй самый быстрый гол в истории
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» повесил ценник на звёздного Кейна
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил состав на матч с «Борнмутом»
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик в запасе: Поттер выбрал состав «Челси» на матч с «Лидсом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Появился ещё один претендент на Гвардиола
16:24 · Англия. Премьер-лига
В новом контракте Кайседо с «Брайтоном» не будет суммы отступных
16:23 · Англия. Премьер-лига
Фоден – самый молодой игрок в истории «Манчестер Сити», оформивший 50 голевых действий в АПЛ
15:30 · Англия. Премьер-лига
​Клопп и тен Хаг объединились и выступили с заявлением
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву в «Барселону» за 65 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем