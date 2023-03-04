Скромно и на классе: «Манчестер Сити» экономно справился с «Ньюкаслом» на «Этихаде»

В центральном матче 26-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» играл у себя дома с «Ньюкаслом» (вторая таблица команды принимала пятую).

В середине февраля благодаря победе в очном матче «Манчестер Сити» догнал лондонский «Арсенал» по очкам и обогнал его по дополнительным показателям. Однако спустя три с половиной недели «канониры» лидировали с преимуществом в пять баллов. Это из-за того, что столичный клуб выиграл перенесённый матч, а «Сити» за полмесяца совершил одну осечку в чемпионате, сыграв вничью с «Ноттингем Форест». Что касается «Ньюкасла», то он со своими богатыми ближневосточными владельцами лелеет надежду отобраться в Лигу чемпионов. К матчу с «Манчестер Сити» «сороки» подлетели на пятом месте по набранным очкам, однако на четвёртом по потерянным, поскольку они провели на два матча меньше, чем имевший на четыре очка больше «Тоттенхэм».

Подопечные Хосепа Гвардиолы на первой же минуте показали, как они умеют создавать момент в британском стиле. Грилишу удался с левого фланга чёткий навес на голову Гюндогану, которого подвела точность. На восьмой минуте Уокер заставил поволноваться болельщиков «горожан», чуть не обрезав свою команду сзади возле штрафной площади, но удалось подстраховать его партнёрам. В целом на старте встречи вели игру «горожане», и открыли они счёт на пятнадцатой минуте. Родри выкрутил диагональ слева направо, и подхвативший мяч Фоден внедрился в штрафную, затем поразил ближний угол не без содействия рикошета (1:0).

Напомним, что четыре для назад Фил Фоден стал автором дубля в кубковом матче с «Бристоль Сити», где «Ман Сити» разобрался с соперником из Чемпионшипа смешанным составом. Ну а «Ньюкасл» в своей предыдущей игре уступил «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги. Если вернуться к событиям отчётного матча на «Этихаде», то на пропущенный гол гости могли ответить мгновенно, но Аке подставился под удар Альмирона с правого угла вратарской. «Сити» стал играть с осознанием своего преимущества в счёте, при этом у «Ньюкасла» не получалось сделать впереди, что называется, разницу.

После перерыва «небесно-голубые» не заиграли новыми красками, и «сороки» вполне могли обратить себе на пользу академичность действий звёздного соперника. Исак на 64-й минуте продрался к правому углу вратарской, но не смог там переиграть бросившегося ему навстречу Поупа (Кариус не попал в заявку). А класс есть класс. Вскоре хозяева не напрягаясь упрочили своё превосходство в счёте. Была у них подача с левого края, Холанн скинул мяч чуть правее, и Бернарду Силва, вышедший на замену пару минут тому назад, положил круглого в левый угол (2:0).

На этом интрига померкла. Спокойно и тихо «Манчестер Сити» выиграл дома у команды, серьёзно претендующей на попадание в еврокубки. Только вот после поражения «сорок» на «Этихад Стэдиум» идущий четвёртый «Тоттенхэм» может оторваться от них на семь очков. А команда Хосепа Гвардиолы пока что подобралась на расстояние двух очков к «Арсеналу», который немного позже в субботу примет хандрящий «Борнмут».

Кирилл Иванцов