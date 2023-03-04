Гвардиола: «Эдерсон - одна из причин наших успехов»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола похвалил голкипера команды Эдерсона, который провел свой сотый сухой матч в английской Премьер-лиге.

- Эдерсон - одна из причин, в силу которых мы выиграли столько титулов. Он исключительно хорош в очень, очень многом. Не случайно у него столько сухих матчей. Нельзя выигрывать, только забивая голы, нужно еще и хорошо оборонять свои ворота, - цитирует Гвардиолу BT Sport.