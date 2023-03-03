Тен Хаг может начать карьеру в «Манчестер Юнайтед» с квадрупла: Оценка шансов «красных дьяволов»

«Манчестер Юнайтед» взял один трофей и претендует ещё на три. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах «красных дьяволов» на такой успех.

Начало карьеры Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» было не слишком успешным, но в марте все уверены, что клуб сделал правильный выбор. «Красные дьяволы» под руководством нидерландца становятся настоящей силой. «МЮ» уже выиграл первый трофей с новым наставником – Кубок лиги. При этом команда претендует ещё на три трофея.

В среду «МЮ» вырвал победу у «Вест Хэма» и пробился уже в четвертьфинал Кубка Англии. Следующим соперником «красных дьяволов» станет «Фулхэм». Если смотреть на список четвертьфиналистов, то, кажется, у подопечных тен Хага остался лишь один серьёзный оппонент – «Манчестер Сити». При всём уважении к «Шеффилд Юнайтед», «Блэкберну», «Бёрнли», «Брайтону» и «Гримсби Таун» эти команды по силам «красным дьяволам». При этом «Манчестер Сити» наверняка сейчас делает ставку на Лигу чемпионов, так что может чуть сэкономить силы на поединках Кубка Англии.

Рассчитывать на победу в Лиге Европы сложнее, всё же там ещё долгий путь. Однако пройти ближайшего соперника «Бетис» должно быть по силам. Да и севильский клуб скорее делает ставку на Ла Лигу, где отчаянно борется за место в топ-4. Если смотреть на список потенциальных соперников, то после победы над «Барселоной» «МЮ» должен в первую очередь опасаться «Арсенала». Однако лондонцы в свою очередь точно заточены на титул в Премьер-лиге. Конечно, есть «Ювентус», для которого Лига Европы может стать путёвкой в Лигу чемпионов на будущий сезон, но туринцы в кризисе. Немецкие «Унион» и «Байер», «Реал Сосьедад», «Рома» могут оказать сопротивление. И всё же «МЮ» выглядит клубом, которому по силам победить каждого из них.

Чтобы выиграть квадрупл, надо ещё выиграть Премьер-лигу, но тут шансов у «МЮ» как раз меньше всего. Подопечные тен Хага отстают на 11 очков от «Арсенала», и даже игра в запасе лишь немного позволит сократить этот отрыв. Не забудем, что между «канонирами» и «красными дьяволами» есть ещё «Манчестер Сити». Чтобы опередить двоих соперников, «МЮ» должно серьёзно повести. На руку «красным дьяволам» тот факт, что их оппоненты ещё проведут очную встречу, в которой кто-то точно потеряет очки. И всё же отыграть такой гандикап хоть и реально, но довольно сложно. Для этого «Арсенал» должен занервничать, а «Манчестер Сити» – бросить все силы на Лигу чемпионов.

И всё же даже в невероятный сценарий поверить можно. «Манчестер Юнайтед» проводит очень сильный сезон, причём прибавляет по ходу. Давид де Хеа вновь рвётся в рейтинги лучших вратарей мира, Каземиро сумел добавить средней линии того баланса, которого так не хватало, а Рэшфорд прямо сейчас едва ли не лучший футболист мира. Тен Хаг выстроил сильную команду, которая может добиваться результата. На самом деле у «МЮ» в целом есть всё для больших побед.

Тем не менее надо понимать, что нынешний оптимизм может легко затмить разум. Насколько серьёзно сейчас можно рассуждать о квадрупле, настолько же возможно, что по итогам сезона «МЮ» может остаться не только лишь с одним Кубком лиги, но даже и вне топ-4. В конце концов «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» наступают «красным дьяволам» на пятки. В любом случае в марте есть все основания ожидать от «Манчестер Юнайтед» успешного сезона.

Роман Андреев