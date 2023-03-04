Бернарду Силва: «Стараемся не следить за «Арсеналом»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Второй мяч своей команды записал на свой счет португальский нападающий Бернарду Силва. Он прокомментировал события игры.

- Я очень счастлив, хотя игра оказалась непростой. Соперник рисковал и нам важно было забить второй гол, «Ньюкасл» опасен в нынешнем сезоне. Мы стараемся не думать об «Арсенале», а просто делать свою работу. Если не справляться с ней, то уже неважно, что там у «Арсенала», - цитирует Силву BT Sport.