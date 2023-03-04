Грилиш высказался о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

После 25 туров «канониры» возглавляют турнирную таблицу, опережая «горожан» на пять баллов. Следом идёт «Манчестер Юнайтед», отстающий от коллектива Хосепа Гвардиолы на шесть очков, но имеющий матч в запасе.

«Мы должны наслаждаться этой гонкой. Впереди много интересных и трудных испытаний. Мы обыграли «Арсенал» в гостях, и многие воспринимали тот матч как финальный, но я с этим не согласен. Мы по-прежнему отстаём на пять очков.

Очевидно, что «Арсенал» очень хорош, но мы должны сосредоточиться на себе. Уверен, мы покажем достойные результаты», – цитирует Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».