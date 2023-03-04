Фоден – самый молодой игрок в истории «Манчестер Сити», оформивший 50 голевых действий в АПЛ

Фил Фоден сегодня забил в ворота «Ньюкасла» в рамках очередного тура АПЛ и стал самым молодым игроком «Манчестер Сити» в истории, который оформил 50 голевых действий за клуб в лиге. Так, у молодого англичанина уже набралось 33 гола и 17 ассистов в футболке «горожан» в АПЛ. Этой отметки он достиг в возрасте 22 года и 280 дней, делится фактом статистический портал Opta.

Матч «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» на газоне «Этихад Стэдиум» продолжается, впереди хозяева арены – 1:0, к концу подошёл первый тайм матча. Следите за событиями интересной встречи в текстовой трансляции на портале Liveresult.ru.