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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон провёл свой сотый сухой матч в АПЛ

04 Марта 2023 • 19:10 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ньюкасл
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Для бразильского голкипера Эдерсона этот матч оказался сотым сухим в АПЛ, ему удалось достичь этого за 208 игр.

В истории высшей лиги английского футбола лишь двое вратарей добивались этого быстрее - это Петр Чех за 180 матчей, а также Пепе Рейна за 198 матчей.

Напомним, что Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, его предыдущим клубом была «Бенфика», в которой он выступал с 2015 по 2017 год. Защищает ворота бразильской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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