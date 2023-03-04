Эдерсон провёл свой сотый сухой матч в АПЛ

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Для бразильского голкипера Эдерсона этот матч оказался сотым сухим в АПЛ, ему удалось достичь этого за 208 игр.

В истории высшей лиги английского футбола лишь двое вратарей добивались этого быстрее - это Петр Чех за 180 матчей, а также Пепе Рейна за 198 матчей.

Напомним, что Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, его предыдущим клубом была «Бенфика», в которой он выступал с 2015 по 2017 год. Защищает ворота бразильской сборной.