Манчестер Сити - Ньюкасл: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В главном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». «Горожане» продолжают преследовать «Арсенал», выглядят очень хорошо и забивают чаще остальных команд лиги. Полосатая команда сбавила обороты в последнее время и давно не побеждает, из-за чего выпала из топ-4 участников, но все равно обладает самой надежной обороной лиги и уступила всего дважды.

Кто сегодня будет главнее - атака или оборона, узнаем после 15:30, показ матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.