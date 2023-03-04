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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Манчестер Сити - Ньюкасл: где смотреть прямую трансляцию онлайн

04 Марта 2023 • 02:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1 1.55 X 4.30 2 6.00
Через 11 ч. 20 мин.

В главном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». «Горожане» продолжают преследовать «Арсенал», выглядят очень хорошо и забивают чаще остальных команд лиги. Полосатая команда сбавила обороты в последнее время и давно не побеждает, из-за чего выпала из топ-4 участников, но все равно обладает самой надежной обороной лиги и уступила всего дважды.

Кто сегодня будет главнее - атака или оборона, узнаем после 15:30, показ матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Ньюкасл Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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