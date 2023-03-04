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«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву в «Барселону» за 65 миллионов евро

04 Марта 2023 • 15:08 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл
1 1.17 X 5.90 2 31.00
2-й тайм

«Манчестер Сити» готов пойти на уступки в вопросе по трансферу Бернарду Силвы. По информации от испанского издания Sport, «горожане» готовы продать футболиста за 65 миллионов евро. Напомним, ранее команда Хосепа Гвардиолы требовала за португальца 80 миллионов евро.

Главным претендентом на Силву до сих пор остаётся каталонская «Барселона». В ближайшее время президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта встретится с агентом Бернарду Жоау Мендешем, чтобы обсудить условия сделки.

Сам Силва тоже открыт к переходу, так как хочет отправиться за новым вызовом в другой чемпионат спустя 6 лет игры в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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