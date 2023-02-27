Альварес может покинуть «Манчестер Сити», если не договорится с клубом о новом контракте

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес пока не определился со своим будущим.

Ранее СМИ сообщили о почти достигнутой договорённости между «горожанами» и аргентинцем по соглашению на улучшенных условиях, рассчитанному до 2028 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний игрок ещё не принял предложение своего клуба. Если сделка сорвётся, чемпион мира может рассмотреть возможность ухода из «Манчестер Сити» летом – вероятно, на правах аренды. Он хотел бы играть более значимую роль в команде.

Трансферная стоимость Хулиана Альвареса оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.