Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета заинтересовал «Арсенал» и «Ньюкасл».

Бразилец, по слухам, мог оказаться в «Арсенале» ещё прошлым летом, но вместо этого перешёл из «Лиона» в «Вест Хэм» почти за 43 млн евро. «Канониры» готовы побороться за подписание 25-летнего игрока по окончании текущего сезона, докладывает Fichajes. Также атакующий хавбек «молотобойцев» интересен «Ньюкаслу».

«Вест Хэм», как сообщается, намерен выручить от продажи Лукаса Пакета не менее 70 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 млн.

В активе Пакета два гола и два результативных паса в 16 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.