Хау: «Всё могло сложиться иначе»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Наставник «сорок» Бернарду Силва считает, что у его команды были шансы переломить ход матча, но использовать их не удалось.

- Я думаю, что играли мы не так и плохо. Чем-то это было похоже на прошлый наш матч, когда была динамика, напор, владение мячом, но не удавалось завершить это. Мы планировали атаковать, а потом дат возможность вышедшим на замену игрокам освежить игру. Но нам еще надо расти до «Манчестер Сити», - считает Хау, слова которого цитирует BT Sport.