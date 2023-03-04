Гвардиола: «Мы хорошо оборонялись»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал события игры, выделив действия своих игроков в обороне - «Манчестер Сити» впервые за шесть последних матчей сыграл всухую.

- Матч был действительно непростым. «Ньюкасл» стал куда более грозной командой и будет такой как минимум следующие пять лет. Они хорошо контролировали мяч сегодня. Но и мы очень хорошо защищались. Моменты были и у нас, и у них, но мы использовали свои возможности лучше, - цитирует слова Гвардиолы BT Sport.