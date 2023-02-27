Гвардиола: «Филлипс до сих пор адаптируется к новой команде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что летний новичок команды Кэлвин Филлипс до сих пор проходит через период адаптации. Напомним, перед началом сезоне «горожане» заплатили «Лидсу» за англичанина 49 миллионов евро.

«Калвин Филлипс пока адаптируется к команде. Некоторым игрокам нужно немного больше времени. Для него было очень важно сыграть в последнем матче. Сможет ли он сыграть завтра? Посмотрим», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Филлипс провёл за «Манчестер Сити» всего 5 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.