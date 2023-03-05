Бернарду Силва забил 1000-й гол «Манчестер Сити» в АПЛ в домашних матчах

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», забив тому два безответных мяча. Это было третье поражение «сорок» в текущем сезоне. Второй мяч своей команды записал на свой счет португальский нападающий Бернарду Силва.

Как выяснилось, этот гол стал для «Манчестер Сити» юбилейным, тысячным в домашних матчах в рамках АПЛ. Первые 160 из них были забиты на старом стадионе «Майн Роуд», а остальные 840 уже на новой арене, «Этихад».

В следующем туре английского чемпионата подопечным каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы предстоит сразиться с «Кристал Пэлас».