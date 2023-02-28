Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов английских «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

22-летний грузинский футболист, проводящий сверхуспешный сезон, в скором времени может подписать новый контракт с «Наполи» на улучшенных условиях. Клуб, как известно, не рассматривает его продажу в обозримом будущем, однако это не убавляет интереса к игроку со стороны клубов из различных чемпионатов. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Пари Сен-Жермен» в борьбе за Кварацхелию готовы составить «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», проявляющие наиболее явный интерес среди всех представителей АПЛ.