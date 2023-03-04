​Сарри: «Если вы предпочитаете блондинок, вряд ли вы назовёте хорошенькую брюнетку уродливой»

Маурицио Сарри получил вопрос о том, какая команда играет в более красивый футбол – его «Лацио» или лидирующий «Наполи».

Напомним, что в пятницу вечером «Лацио» обыграл «Наполи» на выезде с минимальным счётом 1:0.

«Если вам нравятся блондинки, то вряд ли вы назовёте хорошенькую брюнетку уродливой… Этот «Наполи» выиграет чемпионский титул, и я им буду завидовать. У них хватило смелости сделать то, чего раньше никогда не делали», - слова Сарри приводит TuttoMercatoWeb.

На текущий момент «Лацио» занимает в турнирной таблице Серии А второе место. Следующий матч команда проведёт 7 марта – против АЗ в Лиге конференций.